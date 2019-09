Savoia: nove baby salutano, prorogata campagna abbonamenti

di Raffaella Ascione

Nove cessioni, di cui otto con la formula del prestito ed una a titolo definitivo. Il Savoia sfoltisce la rosa a disposizione di mister Parlato, ma con una doverosa precisazione. «La società – fa sapere il club con una nota ufficiale – crede nei suoi tesserati e li ha ceduti in prestito proprio per valutarne la crescita, in vista di un ritorno in squadra».

Lasciano la società oplontina – con la formula del prestito – l’attaccante Hassen Rekik, con destinazione Gladiator, Del Prete (attaccante), Abate (centrocampista) e Palumbo (terzino), che approdano al Comprensorio Vairano; il portiere Buono si accasa al Locri, il difensore Ciotola all’Acerrana, il terzino Esposito al Latina, mentre il centrocampista Liguoro è stato girato in prestito alla Mariglianese.

Ceduto invece a titolo definitivo l’esterno D’Angeli: vestirà adesso la maglia del Forlì.



Nel frattempo, raggiunta quota 230 abbonamenti. Ci sarà però ancora tempo per sottoscriverne, dal momento che «la società, visto l’entusiasmo dei tifosi, ha deciso di prorogare la campagna abbonamenti fino a domenica 22 settembre».

© RIPRODUZIONE RISERVATA