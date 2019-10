Savoia opaco col Roccella, ci pensa Cerone

di Raffaella Ascione

Serviva il riscatto, che alla fine è arrivato. Nel segno dell’ultimo arrivato Scalzone e del solito Cerone. Il Savoia supera al Giraud un ostico Roccella: vittoria all’ultimo respiro con una magia a rompere gli equilibri.

Contro i calabresi, mister Parlato propone tra i pali l’altro volto nuovo, Coppola; Rondinella si riprende la fascia destra, con Cavucci a sostituire lo squalificato Oyewale. In regia c’è Gatto; Cerone sulla trequarti, alle spalle del duo Orlando-Romano. Il momento di Scalzone arriva – dopo un buon avvio del Roccella – al minuto 27, quando l’acciaccato Romano, colpito al volto in uno scontro di gioco, è costretto a lasciare il rettangolo verde. È proprio Scalzone – dopo un colpo di testa di Poziello su cui va in presa sicura il portiere calabrese – a rompere gli equilibri al minuto 40 con una bordata dalla distanza su cui nulla può Scuffia.



Nella ripresa, dopo una debole e velleitaria conclusione di Cerone, la gara resta inchiodata sull’1-0. Mister Parlato varia l’assetto tattico dei suoi, passando al 3-5-1-1, con l’innesto di Riccio a rilevare Orlando: Cavucci si sistema alto a sinistra, Rondinella va invece sul versante opposto. Il pareggio del Roccella arriva al minuto 42 con un velenoso colpo di testa del neoentrato Pascuzzi. Poi, nel corso dei secondo dei cinque minuti di recupero disposti dal direttore di gara, la magia di Cerone che vale i tre punti: un’autentica prodezza balistica, cui deve arrendersi Scuffia.

I tre punti consentono al Savoia di tenersi sulla scia delle prime cinque e di rispedire al mittente le voci - che avevano preso a circolare - di un Parlato ormai sulla graticola.



«Oggi non era facile – esordisce nel post partita mister Parlato – anche in considerazione degli strascichi, in termini di infortuni e squalifiche, dell’ultimo impegno. Siamo partiti bene nei primi 10-15 minuti, poi ci siamo allungati ed smesso di ragionare come squadra. Con l’ingresso di Scalzone siamo riusciti a guadagnare metri. Il gol del Roccella è stato una bella botta, poi uno dei nostri giocatori di maggiore qualità l’ha decisa. Perché Scalzone a partita in corso? È una questione di rispetto nei confronti del gruppo: chi arriva dopo, gioca dopo. Ammetto che non ci siamo espressi ai livelli delle precedenti gare, mi tengo però stretti i tre punti».



Quindi proprio lui, Angelo Scalzone. «I campionati importanti nascono anche da partite del genere: ci sarà tempo per migliorare la prestazione, ora ci prendiamo questi tre punti in più in classifica, che non fanno mai male. Pagherei per vincere sempre così. Quando recupereremo anche gli infortunati, inizieremo a divertirci».



Da ultimo, il match winner Federico Cerone. Cerone: «È stata la prestazione più brutta da inizio stagione, fortunatamente è andata bene. È un segnale importante vincere anche quando non si gioca bene. Da domani ci prepareremo per la sfida di Coppa Italia. Esonero Parlato? Abbiamo l’allenatore più forte della categoria».

