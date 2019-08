Savoia, poker in amichevole: Afro Napoli ko al Giraud

di Raffaella Ascione

Piovono applausi dalla tribuna del Giraud per il Savoia di mister Parlato, che questo pomeriggio - terza amichevole precampionato per gli oplontini - ha calato il poker sull’Afro Napoli United.

Mister Parlato schiera i suoi con il 4-3-1-2: tra i pali c’è Volzone; linea difensiva composta dai centrali Poziello e Guastamacchia e dagli esterni con Oyewale e Rondinella. Luciani confermato in cabina di regia, Osuji interno destro ed il giovane Liguoro sul versante opposto. Giacobbe a muoversi tra le linee, alle spalle di Abayian e Diakite.

I bianchi la sbloccano al minuto 42 con Diakite, abile ad insaccare in mezza girata. Una manciata di secondi e Abou pareggia i conti: si va all’intervallo sull’1-1.



Girandola di cambi ad inizio ripresa: entrano Prudente, Spaneshi, Tascone, Gatto V. e Romano. Appena tre minuti, e l’Afro Napoli si porta in vantaggio con Fatim, poi la gran giocata di Oyewale, che firma il 2-2 dalla distanza. Mister Parlato propone Rekik a rilevare Abayian, sistemando i suoi col 4-3-3. Il 3-2 di Diakite arriva al 26’, dopo un batti e ribatti in area, poi il poker di Gatto, con una punizione a giro che non lascia scampo al portiere ospite.

