Savoia, prezzi ribassati al Liotta: accordo con il Licata

di Raffaella Ascione

«Rispetto per il Licata, ma noi dobbiamo centrare la necessaria continuità di prestazione e risultato»: esordisce così mister Parlato alla vigilia del match del Dino Liotta in programma domenica (fischio d’inizio alle ore 15).

«Serviranno concentrazione e concretezza anzitutto nella fase d’approccio. Il Licata è una squadra abbastanza offensiva e tende a giocare a viso aperto. Ci aspetta poi un mese di ottobre pieno di impegni, con sei partite in ventuno giorni. Dobbiamo imparare ad essere più efficaci, anche a costo d’esser meno belli. Situazione infortuni? Domani valuteremo le condizioni di Prudente e Giacobbe. Romano, invece, sarà a disposizione. Il dato di fatto è che, ad oggi, non ho mai avuto la possibilità di schierare lo stesso undici».

Nel frattempo, la società ha fatto sapere che – a seguito di confronto con il Licata – il prezzo dei tagliandi d’ingresso del settore ospiti del Dino Liotta è stato rimodulato in 5 euro. I biglietti potranno essere acquistati presso i botteghini dell’impianto siciliano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA