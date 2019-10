Savoia, primo successo esterno: Cerone e Scalzone piegano il Licata

Primo sorriso in trasferta per il Savoia, che passa a Licata nel segno di Cerone e Scalzone. Nel 3-5-2 biancoscudato, Parlato propone Coppola tra i pali; in difesa c’è Guastamacchia, con Dionisi e Poziello ai lati; regia affidata a Gatto; In avanti Cerone a supporto di Scalzone (foto ufficio stampa Savoia 1908).

È del solito Cerone il primo spunto: il fantasista conclude sul primo palo, senza però inquadrare la porta. Il Licata si fa vedere al 19’ con Diaby, che calcia da posizione favorevole ma non trova il varco giusto. Al 25’ va Tascone in rovesciata: bello il gesto tecnico, su cui l’estremo difensore siciliano va però in presa sicura. Il Savoia rompe l’equilibrio al 31’, quando Gatto – su punizione – appoggia per Cerone, che con una conclusione potente e precisa fa secco Ingrassia. Finale di frazione con brivido per gli oplontini: si stampa sulla traversa la staffilata di Adeyemo.

Nella ripresa, sei minuti ed il Savoia la chiude: inesorabile il piattone di Scalzone, per il 2-0 biancoscudato. Spreca clamorosamente Gatto al quarto d’ora, da posizione favorevole, mentre dieci minuti più tardi il sinistro a giro di Cerone accarezza il secondo palo. Sussulto Licata alla mezz’ora con Caternicchia, che calcia da distanza siderale trovando l’efficace opposizione di Coppola. Ultima occasione al minuto 42: gatto confeziona per Scalzone, sulla cui conclusione l’estremo difensore siciliano va in presa agevole.

I tre punti consentono al Savoia di agganciare il treno playoff: bianchi a braccetto proprio con il Licata a quota quattordici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA