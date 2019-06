Savoia, il primo tassello è il capitano: accordo con Poziello

di Raffaella Ascione

È Ciro Poziello il primo confermato in casa Savoia. «Capitano e totem difensivo – così il club nella nota che ha ufficializzato l’accordo – protagonista di una stagione sontuosa: Poziello è stato impiegato in 37 delle 38 gare disputate, timbrando il cartellino dei marcatori in due occasioni».

A margine dell’incontro che ha rinsaldato il rapporto con la società oplontina, il capitano manifesta tutto il proprio entusiasmo. «Non ho mai avuto alcun dubbio circa la mia permanenza al Savoia. Sono onorato di continuare a vestire questa maglia così gloriosa. Ringrazio le famiglie Annunziata e Mazzamauro, il direttore sportivo Mignano e il direttore generale Rais per la fiducia accordatami. Non vedo l’ora di conoscere mister Parlato e di cominciare a lavorare insieme per portare il Savoia dove merita».

Piazzato dunque il primo tassello nell’ottica dell’annunciata continuità rispetto alla passata stagione. «Confermeremo il 60% dell’organico dello scorso campionato», ha anticipato il presidente Mazzamauro.

