Savoia, sfida playoff con il dubbio Del Sorbo

di Raffaella Ascione

Un altro impegno cruciale per il Savoia in chiave playoff. Reduce dal blitz di Gravina, la compagine di mister Campilongo se la vedrà domani – nell’anticipo del Vallefuoco – con il Team Altamura, staccato in classifica di cinque lunghezze. Un eventuale successo consentirebbe agli oplontini – in attesa della Fidelis Andria – di consolidare il quinto posto; viceversa, sarebbe di nuovo bagarre.



Per l’occasione, il tecnico Campilongo potrà contare sui due classe ’99 Esposito e Maranzino, al rientro dal turno di squalifica, ma dovrà ancora rinunciare all’infortunato Gatto. Restano invece da valutare le condizioni di Ayina e Del Sorbo, usciti malconci dalla gara del Vicino.



«Peccheremmo di superficialità – commenta a margine della rifinitura (foto ufficio stampa) il diesse Mignano – se ci lasciassimo condizionare dal fatto che l’Altamura è reduce dalla sconfitta interna contro il Nola. Sarebbe un autogol pazzesco. Quella di domani è una partita molto complicata. Dobbiamo fin dall'inizio mostrarci determinati e cattivi agonisticamente. L’Altamura è un’ottima squadra con importanti individualità, giocatori di categoria abituati ad affrontare campionati di vertice, come Palazzo e Rabbeni. Mi aspetto che i ragazzi domani diano prova di carattere e personalità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA