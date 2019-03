Savoia, stop ai tifosi: scatta il divieto per Andria

di Raffaella Ascione

Dopo la segnalazione dell’Osservatorio ed il rinvio al Casms, puntuale è arrivato il divieto per i tifosi del Savoia (foto ufficio stampa) in vista della trasferta di Andria. Il Prefetto di Barletta-Andria-Trani, «ritenuto di condividere la proposta della Questura di Bari e di assumere le necessarie iniziative atte ad assicurare la piena tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ed il regolare svolgimento dell’incontro di calcio», ha infatti disposto la vendita dei tagliandi d’ingresso per la gara in programma al Degli Ulivi ai soli residenti nella provincia pugliese.



Sulla decisione di Questura e Prefettura hanno evidentemente inciso le tensioni che fecero da contorno al match dell’andata, culminate in un fitto lancio di oggetti fra le due tifoserie, poi sedato dall’immediato intervento delle forze dell’ordine. Si preannuncia clima caldo domenica al Degli Ulivi, con le due squadre appaiate al quinto posto, a cacci di punti preziosi per consolidare il posizionamento play-off.

