Savoia, test a porte chiuse con l'Equipe Campania

di Raffaella Ascione

Prosegue a ritmo serrato, al Giraud, la preparazione precampionato del Savoia agli ordini di mister Carmine Parlato. Bianchi alle prese con intense sedute di lavoro atletico, tattico e col pallone, rigorosamente a porte chiuse («il Giraud è ancora nella disponibilità dell’Agenzia Regionale Universiadi, motivo per cui non sarà possibile assistere agli allenamenti fino a fine luglio», così il club nella nota che, una settimana fa, ha annunciato l’avvio della preparazione).

E sempre a porte chiuse si disputerà la prima amichevole stagionale degli oplontini, che giovedì 1 agosto ospiteranno al Giraud la selezione di calciatori disoccupati – del raggruppamento di Mugnano – dell’Equipe Campania (nella foto, la locandina dell'evento: «Il calcio in casa Savoia parla torrese»).

«U.S. Savoia 1908 ed Equipe Campania calcheranno il prato verde dello stadio Giraud per un allenamento congiunto che culminerà con una partitella. A porte chiuse, in attesa del collaudo del campo».

