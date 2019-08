Savoia, test a Sturno con il Brindisi

di Raffaella Ascione

In attesa dell’esordio in Coppa Italia, fissato per il prossimo 25 agosto, il Savoia – che prosegue a ritmi serrati la preparazione al Giraud – ha intanto programmato un’amichevole per sabato 10 agosto. Appuntamento alle ore 17 a Sturno, per un «allenamento congiunto con la SSD Brindisi FC» (in foto la locandina dell'evento). Importante test preparatorio per i neopromossi pugliesi, che esordiranno nella competizione tricolore già nel turno preliminare: derby caldo al Fanuzzi contro il Foggia; l’undici di mister Parlato entrerà invece in corsa dal primo turno, bypassando dunque quello preliminare in considerazione del posizionamento in classifica nella passata stagione. Gli abbinamenti del primo turno saranno effettuati – come ribadito dalla Lega Nazionale Dilettanti – in base al criterio della prossimità geografica.

In occasione dell’amichevole di Sturno, «le porte dello stadio comunale Il Castagneto – fa sapere il club oplontino – saranno aperte e tifosi e stampa».

