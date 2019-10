Savoia, i tifosi promettono buona condotta: niente rincaro biglietti

di Raffaella Ascione

Non erano andati giù alla proprietà del Savoia il comportamento di alcuni tifosi nel prepartita col Roccella (oggetto della disputa, i biglietti ridotti), né la multa di 1.600 euro rimediata a seguito del match di Coppa contro la Fidelis Andria (foto ufficio stampa US Savoia 1908). Per questo motivo la società aveva deciso di operare un rincaro dei tagliandi d’ingresso in occasione del prossimo match interno contro l’Fc Messina. Quest’oggi, però, il dietrofront, maturato a seguito di un incontro con una delegazione di tifosi, «dal quale è emersa la volontà degli stessi di mantenere un comportamento adeguato e rispettoso, in controtendenza con quanto accaduto in Savoia-Fidelis Andria e Savoia-Roccella. L’U.S. Savoia 1908, sempre attenta alle esigenze ed istanze della piazza, comunica pertanto di aver ripristinato il precedente listino dei prezzi: Curva (€ 8 intero - € 6 ridotto), Distinti (€ 12 intero - € 8 ridotto), Tribuna (€ 15 intero - € 10 ridotto) e Settore Ospiti (€ 8). Ridotto riservato, esclusivamente, alle donne ed acquistabile dalle stesse presentandosi al botteghino dello Stadio Giraud. Bambini gratis fino a 10 anni».

