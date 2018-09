Savoia, troppe multe: «Così costretti ad aumentare prezzi»

di Raffaella Ascione

Seduta di rifinitura questa mattina per il Savoia (foto ufficio stampa), che domani esordirà in campionato dinanzi al proprio pubblico contro il Francavilla. Mister Squillante dovrà rinunciare allo squalificato Tedesco ed all'infortunato Pisani; al rientro invece Del Sorbo, reduce dal turno di squalifica ereditato dalla passata stagione. Da verificare infine le condizioni di Gatto, Alvino e Franzese.



A margine dell'allenamento, deciso l'intervento dei presidenti Annunziata e Mazzamaruo e del diesse Marco Mignano all'indirizzo di quella frangia di tifosi costati due consistenti mule nelle prime uscite ufficiali.



«Non è concepibile - il messaggio congiunto della proprietà - dover pagare 2.800 euro di multe in due partite per qualche intemperanza di troppo. Sono cifre che pesano non poco sulle casse della società e che avremmo preferito spendere in modo migliore per la squadra o il settore giovanile. Se continueranno le ammende pecuniarie, ci vedremo costretti ad aumentare i prezzi dei biglietti. Senza tener conto che rischiamo anche per il campo. In ogni caso condanneremo sempre la violenza, collaborando con il Dipartimento Interregionale della Lnd e le forze dell’ordine per l’individuazione di eventuali responsabili di fatti violenti».



Quindi il diesse. «Le multe non solo sono un grosso danno economico per noi, ma mortificano un’intera e meravigliosa tifoseria, finendo col farla additare per ciò che non è. Tutto a causa di pochi facinorosi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA