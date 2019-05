Savoia, ultima chiamata playoff: Gatto salta la Gelbison

di Raffaella Ascione

Destini incrociati, quelli di Savoia e Gelbison. Cilentani a caccia di punti preziosi per conquistare la salvezza diretta; oplontini chiamati necessariamente alla vittoria per alimentare il sogno playoff, con un orecchio necessariamente teso al Tonino d’Angelo di Altamura, dove sarà di scena la Fidelis Andria. Contro i rossoblù, mister Campilongo dovrà rinunciare al solo Gatto, ancora acciaccato.

«Questa squadra – commenta il diesse Mignano a margine della seduta di rifinitura di questa mattina (foto Ufficio Stampa) – merita di continuare il cammino nella post regular season. Andremo a Vallo con la massima concentrazione e qualunque cosa succederà durante la gara, voglio vedere gente determinata e attenta, con grande cattiveria agonistica e desiderio di portare a casa la vittoria. È stata un’annata difficile, nessuno ci ha regalato nulla e sarà così fino alla fine. Perciò voglio che in campo si dia l’anima fino all’ultimo minuto. Non ci deve interessare ciò che accade nelle altre gare. Dobbiamo fare la nostra partita per vincere, poi tireremo le somme». Quindi un invito alla piazza. «So che è sorto un po’ di disappunto fra i tifosi, del resto non ha fatto piacere neppure a noi non poter giocare al Giraud e doverci allenare lontano da Torre. Tutti abbiamo però lottato al massimo delle nostre possibilità per onorare la maglia e la città. Qualsiasi cosa accadrà domani, nessuno di noi dimenticherà mai di aver preso parte alla storia e al blasone del Savoia. Spero che domani saremo tutti insieme al Morra per mettere la ciliegina sulla nostra torta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA