Savoia, ultimi giorni di riposo: raduno e preparazione al Giraud

di Raffaella Ascione

Comincerà tra una settimana il lavoro sul campo del nuovo Savoia targato Parlato. Il raduno degli oplontini è fissato per il prossimo giovedì – 25 luglio – allo stadio Giraud. I bianchi lavoreranno in città fino al 15 agosto, sostenendo doppie sedute di allenamento ogni giorno; preannunciate anche alcune gare amichevoli, il cui calendario sarà reso noto in seconda battuta.



Una scelta precisa, quella di svolgere proprio al Giraud l’intera preparazione precampionato, come chiarito da mister Carmine Parlato. «Sta per iniziare un percorso stimolante ed affascinante, oltre che di conoscenza reciproca lungo l’asse squadra-tifosi. La permanenza in sede ci aiuterà a capire immediatamente la storia del Savoia. In questo periodo lavoreremo duramente in tutti i sensi, sul piano fisico come su quello mentale, in modo da farci trovare pronti al primo impegno ufficiale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA