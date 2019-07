Savoia, volto nuovo in mediana: firma l’ex Rieti Luciani

di Raffaella Ascione

è una vecchia conoscenza di mister Parlato, che ritrova dopo la vittoria del campionato ai tempi del Rieti. Tiziano Luciani, mediano romano classe 1991, è ufficialmente un nuovo calciatore del Savoia. Pedina d’esperienza, Luciano «è un veterano della categoria – evidenzia il club – tenuto conto che ha già ben figurato in serie D con le casacche di Cynthia, Civitavecchia, Palestrina, Lupa Roma, San Cesareo, Trastevere, Rieti ed Aprilia, in aggiunta poi la parentesi in C2 ai tempi della Cisco Roma. Calciatore noto al mister Parlato, con cui ha condiviso la vittoria del campionato con la maglia del Rieti». Da incorniciare la stagione 2017/2018 anche «sotto il punto di vista realizzativo: 5 gol in 32 presenze», che «rappresentano un bottino importante per un centrocampista».



Parole dense d’entusiasmo, quelle di Luciani subito dopo la firma. «Non nego di aver ricevuto proposte da altre squadre importanti, ma ho scelto il Savoia perché è una piazza importantissima, con una società ed una presidenza sane e serie, che ho avuto il piacere di conoscere in questi giorni. Mister Parlato è un punto di riferimento, un allenatore di spessore ma, soprattutto, un uomo vero con cui mi sono trovato bene ed ho avuto la fortuna di vincere un campionato. Ho scelto il Savoia per i tifosi, per le ambizioni e per la componente societaria. Voglio rimettermi in gioco qui e punto ad un campionato importante».

