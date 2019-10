Scalzone riprende il Messina: pari Savoia al Giraud

di Raffaella Ascione

Finisce in parità il match del Giraud fra il Savoia e l’Fc Messina. Succede tutto nella prima frazione di gioco: peloritani in vantaggio con Bevis e ripresi poi da Scalzone, che fissa il risultato sul definitivo 1-1 (foto ufficio stampa Us Savoia 1908).

Contro i siciliani, mister Parlato conferma il 3-5-2: tra i pali c’è Coppola; in difesa Guastamacchia in campo fin dall’inizio; cabina di regia a Gatto; in avanti il duo Cerone-Scalzone.

Avvio di gara sostanzialmente equilibrato, nonostante siano gli ospiti a tenere il pallino del gioco. Il vantaggio peloritano arriva al minuto 17: un colpo di tacco di Coria innesca la letale ripartenza, con Coppola che sventa la prima conclusione ma nulla può sul successivo tap-in di Bevis. Mister Parlato perde Rondinella, al suo posto Paudice. I bianchi tentano la reazione ma gli spunti di Cerone e Scalzone ad innescare Osuji non colgono alla sprovvista la retroguardia giallorossa. Il pari arriva al minuto 37: sugli sviluppi di una punizione sul secondo palo, Scalzone va di testa e fa 1-1. Allo scadere della prima frazione, lambisce la traversa il tiro-cross di Tascone.

Nella ripresa, subito una ghiotta occasione di marca sicula con Carbonaro, che si presenta a tu per tu con Coppola, trovando l’efficace opposizione del giovane portiere. Alla mezz’ora Cerone ci prova su calcio piazzato ma non inquadra lo specchio della porta. Nel finale, un’occasione per parte. Prima Aladje Gomes svetta sugli sviluppi di un calcio d’angolo ed impatta di testa, ma senza inquadrare la porta, poi Scalzone ci prova con una conclusione dal limite, ma l’esito è lo stesso.

I bianchi restano agganciati al treno playoff – a quota 15 - a braccetto con il Troina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA