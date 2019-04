Scivolone Portici ad Acireale: i playoff passano per il derby

di Raffaella Ascione

Il Portici torna a mani vuote dal Tupparello di Acireale. La sconfitta costa cara agli azzurri di Chianese, agganciato in classifica al quinto posto proprio dagli amaranto siciliani.



Gara in discesa per i vesuviani dopo appena 13 minuti, con Improta che la mette dentro su assist di Onda, abile a recuperare un buon pallone nell’area piccola. Il pari acese arriva dopo cinque minuti, sugli sviluppi di un corner: è di Manfrellotti l’inzuccata vincente, su cui nulla può Marone.



Decisivo l’estremo difensore azzurro al minuto 41, neutralizzando il penalty calciato dal capitano granata Savanarola; nulla può, però, sugli sviluppi del successivo corner, quando Aprile svetta in area e con un’inzuccata letale firma la remuntada.



Il Portici è vivo e reattivo, ed al 7’ della ripresa si porta sul 2-2 con Improta, che firma la sua personale doppietta, stavolta su assist di Marzano.



La gara resta viva e ricca di spunti. Al minuto 43 Campana si divora il gol del 3-2 a due passi dalla linea di porta. Il gol è però nell’aria ed arriva dopo un minuto. Manfrellotti firma l’altra doppietta di giornata e rende tre punti d’oro all’Acireale.



Tutto ancora in gioco per il Portici. L’accesso ai playoff passa adesso, necessariamente, per il derby in programma domenica al San Ciro contro la Turris.

