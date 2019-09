Scontri durante Nocerina-Foggia: scatta la prima tranche di Daspo

di Giuliano Pisciotta

Sono stati notificati ieri i Daspo che riguardano una prima tranche di provvedimenti inerenti gli scontri tra tifosi scoppiati in occasione di Nocerina-Foggia. Sono 13 i supporters nocerini e 2 quelli foggiani raggiunti nella giornata di ieri e i provvedimenti vanno dai 3 ai 7 anni di divieto di accesso alle manifestazioni sportive. Le durate maggiori riguardano persone recidive, che in passato erano state già colpite dallo stesso provvedimento.



Le indagini delle forze dell'ordine intanto continuano e, secondo quanto si apprende da fonti ufficiali, arriveranno nei prossimi giorni decine di altri dispositivi per supporters di entrambe le fazioni. Entro le prossime ore saranno raggiunti altri tifosi foggiani, in particolare protagonisti di violentissime scorribande sulla strada del ritorno, al termine della partita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA