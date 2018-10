Scossone Ercolano, torna Maschio: «Esonerato per un'incomprensione»

di Raffaella Ascione

Ad Ercolano si cambia di nuovo. Via Pasquale Borrelli, torna in panca Antonio Maschio, esonerato dal club granata lo scorso 3 settembre, ad appena una settimana dall'avvio del campionato.



«Purtroppo Borrelli si è ritrovato a pagare per gli ultimi risultati, obiettivamente non soddisfacenti», esordisce il dirigente della compagine ercolanese, Gaetano Battiloro. «Nel calcio si sa, l'allenatore è sempre il primo a pagare, spesso anche per colpe non sue. Maschio? La soluzione più giusta. Conosce bene la squadra ed ha già lavorato coi ragazzi nel corso della preparazione estiva. Il suo esonero? Adottato senza che ci fosse un valido motivo. Diciamo che quella decisione è stata il frutto di un'incomprensione fra i dirigenti».



Ad Antonio Maschio - reduce dalla salvezza centrata nella passata stagione con la Frattese, in barba ad ogni pronostico - il compito di risollevare adesso i granata, su cui pesano tre sconfitte consecutive, e restituire fiducia all'intero ambiente.



«La contestazione dei tifosi? Chi ci sostiene sempre - conclude Battiloro - ha il pieno diritto di esprimere il proprio dissenso. Bisogna però tenere a mente il progetto iniziale ed essere coerenti. Tutti sapevamo che questo sarebbe stato un anno di transizione, magari condito da qualche sofferenza, per poi puntare a qualcosa di più importante la prossima stagione. Per il momento, dunque, badiamo tutti a recuperare serenità ed equilibrio».

