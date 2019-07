Serie D, doppio colpo del Giugliano: dal Napoli arrivano Maisto e Micillo

di Ferdinando Bocchetti

Doppio colpo in entrata del Giugliano, che acquista dal Napoli due under, Salvatore Micillo e Antonio Maisto, entrambi classe 2000. Micillo, ottimo piede destro, è un duttile centrocampista e potrà essere utilizzato dal tecnico Agovino in diverse posizioni. Maisto, invece, è uno degli artefici della grande stagione della Frattese. Lo scorso anno ha passato la prima parte di campionato alla Fermana prima di tornare in Campania e difendere la porta nerostellata. Abile tra i pali e con ampi margini di crescita, va a comporre con Marco Mola una delle coppie di portieri (under e non) migliori del campionato di Serie D.

