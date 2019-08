Calendari Serie D: esordio in casa per le tre formazioni salernitane

di Giuliano Pisciotta

Esordiranno tutte le tra mura amiche le squadre salernitane ai nastri di partenza del girone H di Serie D. Nel primo pomeriggio di oggi la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato i calendari del campionato e per Nocerina, Gelbison e Agropoli ci sarà il vantaggio del fattore campo alla prima giornata.



I molossi affronteranno i lucani del Grumentum Val d'Agri, formazione neopromossa in categoria. Più impegnativa invece la gara della Gelbison, che ospiterà al Morra la Fidelis Andria di mister Favarin, specialista in promozioni in Serie D. L'Agropoli infine ospiterà il Sorrento alla prima giornata.



Il primo scontro diretto è in programma alla sesta giornata, col derbyssimo tra Gelbison e Agropoli, con andata a Vallo della Lucania. Alla settimana giornata i rossoblu vallesi saranno invece ospiti della Nocerina, mentre la sfida tra molossi e delfini è in programma alla dodicesima, con gara d'andata ad Agropoli.

