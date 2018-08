Calcio nel caos, slitta la Serie D: gironi 30 agosto, start 16 settembre

di Raffaella Ascione

Ci aveva visto giusto l'uccellino che qualche giorno fa ha spifferato a De Laurentiis. Slitta ufficialmente di due settimane l’avvio del campionato: palla al centro il 16 settembre, a fronte della data iniziale – il 2 settembre – stabilita in precedenza dal Dipartimento Interregionale.



Lo ha disposto il presidente della Lnd Cosimo Sibilia «per tutelare le società e quindi il campionato Serie D 2018/2019, il cui organico potrebbe subire variazioni dopo che l’inizio della Serie C è stato posticipato ugualmente al 16 settembre. Il tutto in attesa dell’esito delle decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI che si riunirà il 7 settembre, e del TAR del Lazio, che ha rinviato al 13 settembre l’udienza riguardo i ricorsi proposti da Como e Santarcangelo».



Posticipato dunque al 2 settembre il primo turno di Coppa Italia, mente i trentaduesimi di finale saranno anticipati alla settimana successiva. Confermato invece il turno preliminare per il 26 agosto.



Fissata per giovedì 30 agosto la composizione dei gironi.

