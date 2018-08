Serie D, gironi e calendari slittano: il nodo è la collocazione delle big

di Giuliano Pisciotta

Si va verso un nuovo slittamento per la pubblicazione di gironi e calendari di Serie D. La riunione di ieri si è risolta con un nulla di fatto. Il nodo da sciogliere riguarderebbe la collocazione di alcune nobili decadute, che sarebbero in pressing per una sistemazione “insolita” rispetto ai criteri geografici adottati negli ultimi anni per formare i raggruppamenti.



In particolare, stando alle indiscrezioni, il nuovo Avellino spingerebbe per la sistemazione nel girone G, insieme alle formazioni laziali, mentre il Bari di Aurelio De Laurentiis avrebbe formalmente richiesto la collocazione nel girone F, con squadre abruzzesi e marchigiane. I rumors dei giorni scorsi prevedevano invece la sistemazione dei lupi irpini nel girone I, con squadre campane, calabresi e siciliane, mentre per il Bari la collocazione naturale sarebbe stata il gruppo H, nel quale i galletti avrebbero trovato la pesantissima concorrenza di corazzate come il Taranto e soprattutto il Cerignola, che ha fatto faville nel calciomercato estivo.

