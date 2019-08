Il Giugliano debutta a Castrovillari: ​Agovino opta per il tridente

di Ferdinando Bocchetti

Vigilia di esordio in campionato per il Giugliano di Massimo Agovino. La formazione gialloblu, neo promossa in serie D, sarà di scena domani sul campo del Castrovillari, una delle formazioni più agguerrite di un girone che presenta ai nastri di partenza club blasonati come Palermo e Messina. Il tecnico dei tigrotti non ha ancora sciolto le ultime riserve sull'undici che scenderà in campo contro i calabresi.



Il modulo, invece, non si tocca: sarà ancora una volta 4-3-3, ormai diventato il marchio di fabbrica dell'ex allenatore di Nuorese, Grosseto e Cavese.



Il Giugliano è reduce dalla sconfitta in Coppa Italia (e conseguente eliminazione dalla competizione) ad opera del Sorrento. Identica sorte è toccata anche al Castrovillari, sconfitto invece dal Francavilla. La gara di domani, in programma alle ore 16, sarà arbitrata dal signor Iannello di Messina.





