Il Giugliano si presenta ai tifosi: è Liccardo il nuovo capitano

di Ferdinando Bocchetti

La nuova rosa del Giugliano, da questa stagione impegnato nel campionato di serie D, è stata presentata ufficialmente ieri nella biblioteca comunale di Giugliano. La società, presieduta da Salvatore Sestile, riparte con rinnovate ambiziosi. «Siamo consapevoli di avere una rosa e un tifo di primissimo livello - ha spiegato il patron dei tigrotti - Abbiamo programmi importanti per la nostra città e siamo orgogliosi di essere un punto di riferimento per la nostra tifoseria. Obiettivi? Fare bene in questa prima stagione in serie D». La dirigenza ha annunciato, nella serata di ieri, il nome del nuovo capitano: è il giuglianese Crescenzo Liccardo, centrocampista tutto fosforo e grinta tra i protagonisti indiscussi della promozione dall'Eccellenza alla serie D.



Durante la conferenza stampa di presentazione è stato toccato anche il tema dello stadio. Il Giugliano giocherà a Mugnano, allo stadio Vallefuoco, le prime due sfide interne di campionato. Il De Cristofaro di Giugliano, oggetto di lavori di restyling, non sarà pronto prima del 30 settembre, come chiarito dal sindaco Antonio Poziello. «Da contratto i lavori terminano il 30 settembre - ha sottolineato il primo cittadino - Nel frattempo, per non farci cogliere di sorpresa, abbiamo già effettuato una serie di sopralluoghi con le autorità competenti. La città merita di avere palcoscenici all'altezza della sua storia». I gialloblu, guidati in panchina da Massimo Agovino, esordiranno in campionato (a Castrovillari) il 1 settembre.











