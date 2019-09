Giugliano travolto a Castrovillari, Agovino: prestazione sconcertante

di Ferdinando Bocchetti

Pesante sconfitta all'esordio in campionato per il Giugliano di Massimo Agovino, travolti in trasferta dal Castrovillari con un perentorio 4-0. La compagine gialloblu, neo promossa in serie D, non è mai stata in partita. I calabresi hanno dominato in lungo e in largo, sbloccando il risultato con Greco e rimpinguandolo con l'autorete di Mennella e le altre due reti siglate da Lanza e Puntoriere.



Impietosa la disamina del tecnico giuglianese Agovino al termine del match: "C'è tanto da lavorare - ha spiegato - oggi non siamo stati in alcun modo all'altezza del compito. Se questo è il Giugliano, abbiamo sbagliato tutto e tutti. Mi assumo le responsabilità di questa deludente prestazione e della conseguente sconfitta - ha aggiunto Agovino - Abbiamo lavorato tanto in ritiro, sotto il profilo tattico e tecnico, ma oggi ognuno andava per fatti suoi. Non abbiamo giocato da squadra ed è mancato il furore agonistico".

