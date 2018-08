La Coppa Italia slitta di sette giorni, Savoia a valanga in amichevole

di Raffaella Ascione

Savoia a valanga, questo pomeriggio, contro l’Equipe Sannio. Al Giraud – quarta amichevole precampionato, terminata con qualche minuto di anticipo – i bianchi di mister Squillante si sono imposti per 14-0.

Cala il poker Rekik, tripletta per Del Sorbo; doppiette invece per Tedesco e Pisani.



Nel frattempo, comincia a trapelare qualche anticipazione circa la data di recupero delle gare del turno preliminare di Coppa Italia – inizialmente in programma per domani, 19 agosto – rinviate in segno di rispetto delle vittime di Genova. Il turno dovrebbe slittare a domenica 26 agosto, mentre entro l’inizio della prossima settimana dovrebbe essere ufficializzata la data del primo turno (in calendario inizialmente proprio per il 26 agosto). Si profilerebbe la possibilità di un impegno infrasettimanale.

