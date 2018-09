Serie D: mercoledì i calendari in diretta Facebook

di Raffaella Ascione

L'appuntamento è per mercoledì 5 settembre alle ore 14. Con un post sulla propria pagina Facebbok, la Lega Nazionale Dilettanti ha fissato data ed ora per l'attesa presentazione dei calendari di Serie D. Così come avvenuto per la composizione dei gironi - che non poche polemiche ha sollevato per la collocazione delle big Avellino e Bari - anche la presentazione dei calendari avverrà con una diretta Facebook.



La definizione dei calendari precederà dunque di due giorni l'atteso verdetto del Collegio di Garanzia del Coni, chiamato a pronunciarsi sul format del campionato cadetto, ridotto per questa stagione a 19 squadre. Dalla pronuncia del Collegio, in caso di ripristino del format della cadetteria a 22 squadre, potrebbe innescarsi un effetto domino - potenzialmente - destinato ad incidere anche sulla composizione dei gironi della stessa Serie D, con Avellino, Bari e Cesena che potrebbero beneficiare degli eventuali tre posti liberi che verrebbero a crearsi in Serie C.

