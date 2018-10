La Turris recupera Longo, infermeria piena al Savoia

di Raffaella Ascione

Sfide d'altri tempi al Liguori ed al Giraud. Di quelle in grado di evocare ricordi di un calcio che fu. La Turris se la vedrà con il Messina del neo tecnico Oberdan Biagioni, mentre il Savoia ospiterà il Taranto.



Gli ultimi precedenti tra corallini e peloritani in Serie C2 risalgono alle stagioni 1998/99 (tra campionato e play-off) e 1999/00, mentre in D l'ultimo incrocio risale al campionato 2010/11.



Decisamente più risalenti, invece, le sfide tra Savoia e Taranto. L'ultima - in Serie C - risale alla stagione 1965/66.



In vista del match contro i giallorossi, si svuota l'infermeria corallina. Mister fabiano recupera capitan Longo - uscito malconcio dalla gara del San Nicola a causa di una forte contusione. Arruolabile anche il portiere D'Inverno, rimasto fermo nelle ultime settimane a causa di un problema alla spalla.



Decisamente incerottato invece il Savoia, che si ritrova - tra l'altro - a pagare per i cartellini rossi di Bitonto. Squillante dovrà rinunciare agli squalificati Cacace e Gatto (fermati per un turno dal Giudice Sportivo), oltre che degli infortunati Ausiello (costretto domenica al cambio dopo appena una decina di minuti di gioco), Maranzino e Ortiz; restano in forte dubbio il centrocampista Franzese e l’attaccante Del Sorbo, per i quali ogni riserva sarà sciolta solo a ridosso del match.

