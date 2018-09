Sforzini si prende l'Avellino: «Torno qui per farmi perdonare»

di Titti Festa

Il suo arrivo rompe il silenzio di un pomeriggio all'insegna dell'attesa e della curiosità. Ferdinando Sforzini aveva un conto in sospeso con l'Avellino. Un conto lungo nove anni. Appena i tifosi lo vedono, l'applauso scoppia spontaneo. Il suo infortunio nel 2009, insieme a quello di Roberto de Zerbi, pregiudicarono la salvezza e portarono la squadra biancoverde, guidata allora da Campilongo, prima in Lega Pro e poi al fallimento. «È una ferita ancora aperta: spiega il bomber mi feci male e vissi un fine stagione da incubo. Ora però ho qualche anno in più, ma la stessa voglia di allora». Fisico asciuttissimo, sguardo brillante: i problemi della scorsa stagione sono alle spalle.



Il ritorno in Irpinia dunque è stato voluto fortemente. «Avevo qualcosa da farmi perdonare e poi perché Avellino mi dà quegli stimoli che cercavo. Non mi interessa la categoria. E' vero non ho mai fatto la D ma cosa c'entra?».



Da un veterano ad un altro. Santiago Morero è l'unico ad essere stato protagonista di entrambi i ritiri: quello di Ariano con l'Us, quello di Sturno con la Ssd.



«La fine della storia del club di Taccone è stato un dramma dice il difensore prima di tutto per la gente. Sono loro a soffrire: il calcio spesso è una ragione di vita. Noi calciatori abbiamo sempre l'opportunità di ricominciare. Loro invece restano fedeli all'amore di tutta una vita». Ed allora è per il pubblico che bisogna ricominciare la risalita. «Speriamo di poter lasciare quanto prima la serie D. Il compito di noi over è quello di guidare i più giovani. Hanno un ruolo chiave in questo campionato, ma devono essere sostenuti, supportati». Anche Klevin è pronto a dare il suo contributo alla Ssd. «Avellino è la piazza giusta per me». Per Mattia Gerbaudo la Calcio Avellino rappresenta una seconda opportunità. «Sono stato tredici anni alla Juve e forse le cose potevano andare in modo del tutto diverso. Mi dispiace ma non ci penso più: qui hanno giocato tanti calciatori importanti che ora sono in A e in Nazionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA