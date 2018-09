Avellino, è Sforzini il bomber: e Musa adesso chiama Wilmots

di Alfonso D'Acierno

Finalmente la fumata bianca. Ferdinando Sforzini, sarà un nuovo giocatore della Calcio Avellino ssd. La trattativa, che durava da ormai quindici giorni, ha avuto una svolta radicale nella mattinata di ieri quando il tagliagole, così era stato soprannominato ai tempi del Grosseto, ha avuto anche le garanzie richieste per la posizione previdenziale.



Alle 13 Sforzini arriverà a Napoli e sosterrà le visite mediche e, se tutto andrà come previsto, si dirigerà in Irpinia per sostenere il suo primo allenamento alla corte di Archimede Graziani, tra l'altro il primo della formazione biancoverde al Partenio Lombardi, alle 15,30. Una delle ultime pedine, dunque, è stata posizionata nello scacchiere dell'ex allenatore del Lanusei che, a questo punto, almeno nell'immediato, ha bisogno di un altro calciatore under. Nei giorni scorsi sono stati intrapresi contatti con Marc Wilmots ex allenatore di Belgio e Costa d'Avorio, nonché gloriosa bandiera della nazionale belga, per capire la reale possibilità di riportare in biancoverde, il figlio minore, Marteen Wilmots (99).



Quest'ultimo, che tanto aveva impressionato nel ritiro di Ariano Irpino con l'Avellino di Michele Marcolini, risponde all'identikit del profilo tracciato da Graziani, centrocampista agile che può agire sia come interno che da esterno. Attualmente è svincolato ma il suo acquisto rappresenterebbe un vero colpo di mercato dato che sulle sue tracce ci sono anche club di serie B belga. In tale senso molto potrebbe fare papà Marc, fermo nella volontà di voler far affrontare un'esperienza nel calcio italiano al figlio minore, che proprio la scorsa estate si era svincolato dallo Standard Liegi per legarsi all'Us Avellino 1912.



Per il momento, a quanto pare, c'è distanza sull'ingaggio del calciatore che, essendo stato precedentemente tesserato tra i professionisti, non percepisce lo stesso stipendio rispetto agli under che normalmente circolano nel campionato di serie D.



