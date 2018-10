Simonetti-Ruggiero: Igea Virtus ko, la Nocerina tallona il Bari di AdL

di Giuliano Pisciotta

Mille difficoltà in estate, altrettante sul piano della gestione corrente, incertezza sul futuro a causa delle numerose vertenze economiche aperte. Ma quando scende in campo la Nocerina merita solo applausi. I molossi di Gerardo Viscido battono con pieno merito l'Igea Virtus, con risultato probabilmente più stretto rispetto a quanto visto in campo.



Punteggio finale di 2-1, altri 3 punti di platino nel cammino per mantenere la categoria, ma soprattutto la sorpresa di essere nell'Olimpo del girone I di Serie D, al secondo posto, con soli 3 punti di distacco dalla corazzata Bari di Aurelio De Laurentiis.



E chi se l'aspettava? Si divertono quando scendono in campo i calciatori della Nocerina. Sono consapevoli di non poter ambire, sulla carta, a chissà quali traguardi. Nel frattempo però, anziché specchiarsi nelle ottime prestazioni precedenti, badano a mettere fieno in cascina.



Il successo contro l'Igea Virtus di Giacomo Tedesco, neo-tecnico della formazione barcellonese, conferma la bontà di un gruppo che evidenzia grande coesione giornata dopo giornata, come dimostra il grande abbraccio collettivo al triplice fischio del signor Picchi di Livorno.



Voto alto per tutto il gruppo, con menzioni particolari per le qualità tecniche superiori di Ruggiero, per i mille polmoni del baby Cardone, per la caparbietà di Giorgio e per l'abnegazione di Odierna, sicuramente i top players nel piovoso pomeriggio del San Francesco, trascinatori dei molossi nel successo contro l'Igea Virtus.

