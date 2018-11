Simonetti-Ruggiero: molossi corsari La Nocerina vola anche a Roccella

di Giuliano Pisciotta

Alzi la mano chi avrebbe mai immaginato di vedere la Nocerina lassù, al secondo posto in classifica, dopo 9 giornate di campionato. Contro ogni pronostico e ogni tipo di pessimismo, i molossi si stanno rivelando grandi protagonisti del girone I di Serie D, stagione 2018-2019.



I ragazzi di Gerardo Viscido sono finora riusciti a fare anche meglio dello squadrone affidato nella scorsa stagione a Massimo Morgia: dopo 9 giornate, infatti, i rossoneri avevano collezionato 17 punti, 1 in meno rispetto alla Nocerina di questa stagione. Contro ogni pronostico, appunto.



Molossi concreti, cinici e battaglieri. Anche al "Ninetto Muscolo", l'undici campano conferma le sue qualità, pur soffrendo inizialmente la pressione del Roccella, che non trova però finalizzazione. Al 35' Felice Simonetti inquadra il bersaglio grosso portando in vantaggio i suoi, che all'alba della ripresa trovano pure il raddoppio. Sul duplice vantaggio, la squadra di Viscido prova a controllare, sfiora il raddoppio, ma è costretta a soffrire di nuovo nelle ultimissime battute.



L'arbitro concede 6 minuti di recupero. Al 93' Santoro in mischia riapre i giochi e poco dopo Sicurella, di testa manca incredibilmente il gol da pochi passi, permettendo alla Nocerina di consolidare il secondo posto in classifica, ancora a -5 dal Bari. Mercoledì al "San Francesco", per il turno infrasettimanale, arriva il Troina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA