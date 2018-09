di Raffaella Ascione

Seconda sconfitta interna consecutiva per i granata di Borrelli, che - reduci dal sonoro poker rifilato a domicilio al Nola - cadono al Solaro sotto i colpi del Team Altamura.

Guadalupi e Tozzi firmano il blitz dei biancorssi pugliesi: ai granata non basta Calemme, che riapre i giochi ad un quarto d'ora dalla fine.

È dei pugliesi la prima vera palla gol del match. Velenoso il colpo di testa di Leonetti del minuto 26', con Patella che smanaccia e si salva con la complicità del palo. Sei minuti più tardi ci provano i padroni di casa con Murolo, la cui inzuccata carambola fra la traversa e la linea di porta e finisce poi preda della difesa ospite.

Allo scadere della prima frazione di gioco, il vantaggio pugliese, propiziato da una punizione dell'esperto Guadalupi: decisiva una deviazione della barriera, che lascia fuori causa l'estremo difensore granata.

Nella ripresa, undici minuti ed arriva il raddoppio biancorosso: su assist di Leonetti, è Tozzi che firma il 2-0. Alla mezz'ora il gol di Calemme - ben imbeccato da Murolo - che riporta in gara i suoi. Ma non basta.

Alla fine è il Team Altamura che fa festa al Solaro insieme ai propri sostenitori (foto a cura dell'ufficio stampa pugliese).

© RIPRODUZIONE RISERVATA