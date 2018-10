Sorrentino show: remuntada Portici nel deserto del Franco Scoglio

di Raffaella Ascione

Un Sorrentino in gran spolvero prende per mano il Portici e manda al tappeto il Città di Messina nel deserto del Franco Scoglio (foto a cura dell'ufficio stampa peloritano). Illusorio il successo dei peloritani, che si portano in vantaggio al 23' della prima frazione di gioco col baby Di Vincenzo. Poi lo show del capitano azzurro, che firma tripletta e remuntada dopo l'amaro ko interno contro il Gela.

Stenta a decollare la gara del Franco Scoglio - si giocava a porte chiuse per l'inagibilità dell'impianto siciliano - fino al vantaggio dei padroni di casa del minuto 23: con Di Vincenzo abile a profittare di una dormita della difesa vesuviana, insaccando in spaccata. Il Portici riordina le idee e guadagna progressivamente campo. Al 45' è il palo a dire di no all'attaccante Onda, mentre nel recupero è implacabile Sorrentino dagli undici metri, realizzando il penalty propiziato da un intervento di Berra.

Nella ripresa, 12 minuti e Sorrentino trova il gol che consente ai suoi di ribaltare l'iniziale svantaggio: sugli sviluppi di una rimessa laterale, D'Angelo spizza per Sorrentino, che di destro batte Amelia. Dopo due interventi dell'estremo difensore peloritano, che consentono ai suoi di restare in gara, i vesuviani calano il tris alla mezz'ora: stavolta il capitano firma il cartellino direttamente su punizione. Ultimo brivido allo scadere, con Coratella che si vede negata la gioia del poker da un provvidenziale intervento di Amelia.

Il successo consente all'undici di Chianese di portarsi a quota 4 in classifica; i peloritano restano invece fanalino di coda con un solo punto all'attivo.

