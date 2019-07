di Antonino Siniscalchi

SORRENTO - Prosegue l'attività di potenziamento dell'organico rossonero, coordinata dal ds Antonio Amodio. Annunciato il tesseramento del giovane portiere Bartolomeo Scarano. Classe 2000, ex Paganese, nella passata stagione in prestito in Serie D al Team Altamura. Si arricchisce così la scuderia Under a disposizione del tecnico Vincenzo Maiuri.



Ingaggiato, inoltre, Andrea Cassata, centrocampista, reduce da un'annata tra le fila della Sarnese. Classe 1998, un anno più giovane del cugino Francesco che gioca in A col Sassuolo, Andrea vanta già una notevole esperienza maturata nelle giovanili della Sampdoria e della Salernitana prima delle tre annate in D a Francavilla e Sarno.

