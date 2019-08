di Antonino Siniscalchi

SORRENTO - Thomas Pedrabissi è un nuovo calciatore del Sorrento. Il club rossonero ha ufficializzato il tesseramento dell'esterno d'attacco, classe 1995, reduce da una stagione in D con il Borgosesia (girone A) in cui ha realizzato 6 reti in 31 gare. Nativo di Como, Pedrabissi è un calciatore rapido ed eclettico cresciuto nelle giovanili dell'Inter e può vantare presenze in diverse nazionali giovanili fino all'under18 nonchè l'esordio in serie B con la maglia del Cesena, appena diciannovenne. In Lega Pro ha difeso i colori del Santarcangelo mentre in D ha indossato le maglie di Pergolettese e Varese.

Un altro rinforzo per l'allenatore Vincenzo Maiuri he sta allenando il nuovo rossonero nel ritiro di Nusco.

