di Antonino Siniscalchi

SORRENTO - Non basta l'avvicendamento in panchina tra Antonio Guarracino e Vincenzo Maiuri per arrestare la crisi tecnica del Sorrento. I rossoneri costretti ad arrendersi al Cerignola (1-2) sui titoli di coda. In vantaggio al 9' della ripresa con un rigore trasformato da De Angelis, concesso per un fallo sullo stesso attaccante, sugli sviluppi di un calcio d'angolo per una deviazione del portiere Abagnale su una conclusione di Herrera. Gli ospiti pareggiano, sempre su rigore, al 20': fallo di Todisco su Loiodice. Dal dischetto trasforma lo stesso Loiodice. Doccia per il Sorrento arriva al 49', allo scadere dell'ultimo minuto di recupero, Lattanzio svetta di testa su calcio d'angolo dalla destra e regala tre punti d'oro, forse insperati All'Audace Cerignola.





