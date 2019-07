di Antonino Siniscalchi

SORRENTO - Prosegue il potenziamento della squadra rossonera in vista della prossima stagione. Annunciato oggi dal ds Antonio Amodio il tesseramento del giovane difensore Daniele Cesarano, classe 2001. Reduce da un'esperienza in serie D con la maglia della Vastese, il terzino destro rinforza il reparto arretrato a disposizione dell'allenatore Vincenzo Maiuri e giunge in Costiera dalla Juve Stabia che ne detiene il cartellino.

