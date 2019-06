Sorrento, il difensore Davide Cacace approda in maglia rossonera

di Antonino Siniscalchi

SORRENTO - Ecco Davide Cacace, il primo acquisto per la prossima stagione sportiva. Il difensore di Massa Lubrense, classe 1987, nell'ultima stagione ha militato nel Savoia. Con la squadra torrese ha disputato la semifinale play-off. Davide Cacace è un veterano della categoria dall'alto delle oltre 300 presenze, impreziosite anche da 26 reti, con le maglie del Gravina, Nocerina, Brindisi, Gelbison e Angri.



«Da bambino - dice Davide Cacace - ho sempre sognato di poter indossare la maglia del Sorrento. Ora, a 32 anni sono onorato ed orgoglioso di poterlo fare. E proprio come un bambino non vedo l'ora di cominciare questa esperienza allo stadio Italia. Questa volta non ho potuto rifiutare l'offerta della dirigenza rossonera, composta da persone serie, oneste e che hanno realmente il Sorrento nel cuore. Conosco bene mister Maiuri, un allenatore che da tanto per la squadra sia umanamente che tecnicamente, darò il massimo per ripagare la sua fiducia e soprattutto per riaccendere la passione dei nostri tifosi. Il mio auguro è di vedere sempre più presenze sugli spalti a sostenere la squadra della nostra Penisola, il nostro Sorrento».

