SORRENTO - Debutto ufficiale per la nuova stagione rossonera.Domani l'esordio (ore 17) allo Stadio Vallefuoco di Mugnano con il Giugliano nel turno preliminare della Coppa Italia Serie D.



Tra i convocati anche il volto nuovo del centrocampo rossonero Giuseppe La Monica, classe 1996, tra gli elementi più in forma in queste prime settimane di lavoro agli ordini di mister Maiuri. Nonostante la giovane età, può vantare già quattro campionati in serie D, disputando 124 gare tutte con la maglia del Gragnano. Autentica roccia nella zona nevralgia del campo, La Monica è un calciatore che riesce a donare quantità e qualità al gioco della squadra.



«Può sembrare banale ma dopo tre settimane di duro lavoro davvero non vediamo l'ora di scendere in campo domani - il commento di La Monica alla vigilia del debutto - Ci attende un avversario delicato che sicuramente vorrà ben figurare dinanzi al proprio pubblico ma anche noi siamo ben motivati per provare a conquistare il passaggio del turno e regalare una prima gioia alla tifoseria rossonera».

