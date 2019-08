di Antonino Siniscalchi

Vittoria rossonera (2-1) al debutto ufficiale stagionale in Coppa Italia. Il Sorrento vince in trasferta allo stadio Vallefuoco di Mugnano, ospite del Giugliano. Nella fase finale l’evoluzione del risultato, con Gargiulo, al 27 del secondo tempo, porta in vantaggio i rossoneri. Bonanno lancia in profondità Pedrabissi sulla sinistra, il cross al centro trova il capitano ben piazzato. Il raddoppio al 41’, con Pedrabissi, autore di destro che supera il portiere del Giugliano Maisto. Due minuti dopo Il Giugliano dimezza lo svantaggio con un eurogol di De Vena: diagonale di sinistro all'incrocio dei pali di Scarano.

