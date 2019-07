di Antonino Siniscalchi

SORRENTO - Tommaso Bonanno è un nuovo calciatore del Sorrento. L'attaccante palermitano, classe 1995, sbarca in Costiera con una voglia matta di ricominciare a gonfiare le reti avversarie dopo una stagione caratterizzata soltanto di incomprensioni tra Gela e Como, dove ha conquistato la promozione in serie C seppur con un contributo minimo. Cresciuto nelle giovanili del Palermo, esordisce in serie D con il Messina (18 presenze a 18 anni), breve esperienza al Taranto poi la consacrazione a Gela. Con il suo mancino micidiale, mixato a tecnica e rapidità, Bonanno nella stagione 2017-18 ha vinto la classifica capocannonieri del girone I della serie D con le 19 reti in maglia biancazzurra. «Non ho indugiato un secondo alla chiamata del Sorrento - spiega il neo attaccante rossonero -, un club di spessore che considero il posto ideale per riscattare un'annata da dimenticare. Sono carico e determinato per tornare a gioire ed esultare».

