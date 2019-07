di Antonino Siniscalchi

SORRENTO - Senza sosta l'attività di potenziamento del Sorrento affidata al ds Antonio Amodio.



Roberto Masullo è un nuovo calciatore rossonero. Terzino sinistro, classe 1992, arriva a Sorrento dopo 6 stagioni in serie Lega Pro con le maglie di Bellaria Igea Marina, Teramo Siena e Piacenza. Rinforzo di spessore e di esperienza per l'allenatore Vincenzo Maiuri, che nel 2010 ha già avuto, a Nardò, facendolo esordire in serie D appena diciottenne, Roberto Masullo.

