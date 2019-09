di Antonino Siniscalchi

SORRENTO - Per la indisponibilità del campo Italia, dove è in atto la sostituzione del rettangolo di gioco in erba sintetica, il Sorrento giocherà la gara casalinga di domenica prossima con il Francavilla allo stadio Giraud di Torre Annunziata. Il completamento dei lavori dell'impianto sportivo di via Califano previsto per la metà di settembre. C'è attesa, intanto, per la disponibilità del campo Italia per la quarta giornata di campionato con il Fasano, in programma il 22. Il piano di ristrutturazione avviato nello scorso autunno con la messa in sicurezza della tribuna centrale e della curva sud. La sostituzione dell'erba sintetica del rettangolo di gioco, inizialmente prevista per la fine del campionato scorso, si è protratta nel tempo per le lungaggini burocratiche legate all’aggiudicazione dell’appalto. Poi, i ritardi alimentati dal lungo stop di ferragosto e dintorni. Rinviata anche la presentazione della squadra rossonera, inizialmente prevista per domani.

