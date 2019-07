di Antonino Siniscalchi

SORRENTO - La squadra rossonera è pronta a ripartire. La prossima stagione di Serie D vedrà i rossoneri impegnati nel cercare di migliorare quanto fatto lo scorso anno. Dopo la conferma del tecnico Vincenzo Maiuri e del suo staff, la nomina ufficiale del nuovo direttore sportivo Antonio Amodio, il Sorrento si prepara per il ritiro precampionato (29 luglio - 13 agosto). Confermata, per il terzo anno consecutivo, la ridente località di Nusco, piccolo comune dell'alta Irpinia.



Il direttore sportivo Amodio è al lavoro con la società ed il tecnico per allestire una rosa competitiva per ben figurare nel prossimo campionato di Serie D. "Stiamo allestendo una squadra composta prevalente da giovani, ma anche da qualche giocatore di esperienza. Il nostro intento - commenta il ds dei rossoneri - in accordo con la società è di migliorare quanto fatto lo scorso anno sia in relazione alla classifica, sia in considerazione alla valorizzazione dei giovani punto fermo della politica societaria."



Dopo l'ufficialità dell'acquisto difensore Cacace e le riconferme di Herrera, De Rosa e Figliolia il Sorrento non si ferma.



"A breve - afferma il direttore Amodio - ufficializzeremo gli altri calciatori riconfermati e gli gli ultimi tasselli necessari per completare la rosa."

Per quanto riguarda il parco under il direttore del Sorrento ha le idee chiare.



"Abbiamo una buona rosa di under, che già lo scorso anno ci ha visti premiati dalla Lega in relazione alle premialità relative alla valorizzazione dei giovani. La stessa - afferma il direttore Amodio - sarà integrata da ulteriori innesti provenienti sia dal settore giovanile che da altre società e che a breve ufficializzeremo non appena concluderemo le trattative in corso".



L'unità di intenti è alla base del raggiungimento di qualsiasi risultato. "Certo - conclude Amodio - abbiamo una società con le idee chiare, un'amministrazione comunale vicina alle nostre problematiche (lavori di miglioria alle tribune e al manto erboso dello stadio "Italia") e per questo siamo sicuri che anche i tifosi faranno la loro parte e noi faremo di tutto per attirarne l'interesse e le simpatie."

