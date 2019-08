di Antonino Siniscalchi

SORRENTO - Test probante e ricco di indicazioni per il tecnico Vincenzo Maiuri, a sette giorni dall'esordio stagionale (domenica 18 ore 17 Giugliano-Sorrento per il turno preliminare di Coppa Italia). Per la cronaca, le reti portano la firma di Bonanno e Cassata in maglia rossonera, pareggiate dalla doppietta su calci da fermo di Pedrabissi: punizione dal limite e gol dal dischetto. La squadra rossonera alle prese con gli ultimi 2 giorni di allenamento a Nusco.

