di Antonino Siniscalchi

SORRENTO - Finisce in parità (2-2) il derby tutto rossonero tra Sorrento e Nocerina. Gli ospiti, costretti a giocare in dieci uomini dopo appena cinque minuti per l'espulsione di De Siena, sono passati in vantaggio al 24' del primo tempo con Tshibamba, lesto a raccogliere una respinta di Scarano sugli sviluppi di un calcio di rigore calciato dallo stesso attaccante nocerino. Il pareggio del Sorrento al 39' con un calcio di punzione da fuori area di Buonanno. Passa in vantaggio il Sorrento al 10' della ripresa con Cacace. Dopo appena quattro minuti il definitivo pareggio di Sorgente. Ultimi cinque minuti in dieci uomini anche per il Sorrento per l'espulsione di Cacace.

