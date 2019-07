di Antonino Sikhniscalchi

SORRENTO – È partita nel ritiro di Nusco, in provincia di Avellino, la preparazione del Sorrento, in vista del prossimo campionato di Serie D. Un primo bilancio della pianificazione dell’organico rossonero ha portato alle conferme di Bozzaotre '00 (centrocampista), Cinque '02 (dal settore giovanile) (centrocampista), D'Alterio (difensore), De Rosa (centrocampista), Esposito '00 (difensore), Figliolia (attaccante), Fusco '99 (difensore), Gargiulo (attaccante), Herrera (attaccante), Raimondi '02 (dal settore giovanile) (difensore), Sannino '01 (centrocampista), Stinga (portiere), Vitale '01 (centrocampista); gli arrivi di Bonanno (attaccante dal Como), Cacace (difensore dal Savoia), Cassata (centrocampista dalla Sarnese), Cesarano '01 (difensore dalla Juve Stabua), Keita (centrocampista in prova), Kontopoulis '00 (attaccante in prova), La Monica (centrocampista dal Gragnano), Masullo (difensore dal Piacenza), Pedrabissi (centrocampista dal Borgosesia), Peluzzi '01 (difensore dal San Giorgio), Scarano '00 (portiere dal Team Altamura), Semertzidis '00 (portiere dal Nuoro), Vodopivec '00 (centrocampista dal Gorica). Ceduti, invece, Bennasib '01 (centrocampista in prestito alla Scafatese), Coglitore '00 (centrocampista in definitivo alla Scafatese), Di Maio '01 (attaccante in prestito Sant'Agnello), Di Palma '01 (difensore in prestito all'Angri), Piedepalumbo '01 (centrocampista in prestito al Sant'Agnello), Procida (attaccante in prestito al Sant'Agnello).



Il Sorrento proseguirà la preparazione a Nusco fino al prossimo 13 agosto. Fissato anche il calendario delle amichevoli: 04/08 Nusco '75; 08/08 Acli Sei Do Kan Acerra; 11/08 Ponteromito; 13/08 da definire.



«Ogni volta che inizia una nuova stagione – dice l’allenatore Vincenzo Maiuri – è sempre una emozione nuova. In questo caso andremo a verificare, strada facendo, se le scelte nella pianificazione dell’organico sono state positive. Se si parte dalla media punti che abbiamo registrato l’anno scorso nel girone di ritorno, le nostre prospettive possono essere giudicate importanti. In realtà, le nostre ambizioni sono finalizzate alla conquista della salvezza. Dobbiamo tenere ben fermi i piedi a terra. La rosa è stata ringiovanita e potenziata cercando di coinvolgere questi giocatori nel biennio che abbiamo avviato per poter puntare con maggiori ambizioni nella stagione 2020-2021. Sono soddisfatto del lavoro svolto dal direttore sportivo Antonio Amodio. Ora non ci resta che affidarci al campo».

