di Antonino Siniscalchi

SORRENTO - Prezioso pareggio a Casano (0-0). Il Sorrento conquista un punto prezioso in terra salentina. Decisivo il portiere Scarano che ha parato un calcio di rigore alla mezz'ora del primo tempo. Il portiere rossonero ha salvato il risultato neutralizzando il tiro dal dischetto di Olcese concesso per fallo di D'alterio in area ai danni dello stesso attaccante rossazzurro.

